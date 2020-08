LPI-SHL: Diebstahl E-Bike

Landespolizeiinspektion Suhl

Der Diebstahl eines Fahrrades wurde am Samstag bei der Polizei in Bad Salzungen angezeigt. Demnach hatte der Besitzer sein Rad am Freitagabend zwischen 19:30 Uhr und 23:30 Uhr in Bad Salzungen am Nappenplatz vor einem Telekommunikationsgeschäft abgestellt und angeschlossen. Als der Mann am späteren Abend zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr da. Bei dem Rad handelt es sich um ein älteres E-Bike. Auf dem schwarzen Rahmen befindet sich eine weiße Aufschrift mit dem Markennamen "KTM". Am E-Bike auffällig ist er weiße Akku mit Bionix - Antriebn. Am Fahrrad befand sich auf der linken Seite eine Fahrradtasche. Ein mobiles Frontlicht war am Lenker montiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzungen, Tel. 03695/551-0 zu melden.

