Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 14.08.2020 06.00 Uhr bis 16.08.2020 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Am Samstagnachmittag (15.08.2020) gegen 14.00 Uhr fuhr ein heller Pkw mit Kennzeichen vom Ilmkreis (IK) in Waldau zur Tankstelle, tankte für ca. 79 Euro und fuhr dann ohne zu bezahlen einfach weiter in Richtung Schönbrunn. Zu dem Täter konnte folgende Beschreibung gegeben werden:

- Ca. 25-30 Jahre, trug Mund-/Nase-Maske blau/weiß, - 160-170 cm groß, - Fahrzeug: helle Limousine (vermutlich Audi) mit beschriftungslosem Heck. - Im Pkw saß noch ein zweiter Mann, der ebenfalls einen Mund-/Naseschutz trug.

Am Freitag, den 14.08.2020 gegen 18.30 Uhr wurde eine 23-jährige Skodafahrerin von einem Passaten darauf hingewiesen, dass bei dem in Schirnrod, Am Eichelrangen in der Zeit von Montag, den 10.08.2020 bis Freitag geparktem Pkw die Radmuttern gelockert wurden. Die Radbolzen standen erkennbar vor. Sachschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

