Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schornsteinfeger bestohlen

Schmalkalden (ots)

In der Zeit vom 13.08.2020, 15:00 Uhr bis zum 14.08.2020, 07:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheiben eines Firmenfahrzeuges auf und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Firmenfahrzeug der Schornsteinfegerinnung, welches durch den Fahrer in der Recklinghäuser Straße geparkt wurde. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann wird gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

