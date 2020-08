Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Dtogeneinwirkung

Suhl (ots)

Am Samstag, dem 15.08.2020 gegen 03:06 Uhr wurde in Suhl in der Tschaikowskistraße der Fahrer eines Pkw VW kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass er unter Einwirkung von berauschenden Mitteln steht. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

