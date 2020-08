Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 14.08.2020 gegen 20:25 Uhr wurde in Suhl Am Himmelreich der Fahrer eines Pkw Dacia kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und den Pkw unbefugt benutzt. Zudem stand er unter Einwirkung von berauschenden Mitteln. Es erfolgte eine Blutentnahme und die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

