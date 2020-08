Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliche Körperverletzung

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 14.08.2020 gegen 19:02 Uhr, wurde in Suhl, Am Bahnhof 26 durch einen Mann eine Frau in ein Gebüsch gestoßen. In der weiteren Folge schlägt er noch mit einer Bluetooth-Lautsprecherbox ihr gegen den Kopf, ins Gesicht und den Mundbereich. Die Frau wurde ambulant im Klinikum behandelt.

