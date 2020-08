Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung begangen

Meiningen (ots)

Als eine Frau in der Nacht zum Freitag einen lauten Schlag hörte und aus dem Schlafzimmerfenster ihrer Wohnung in der Georgstraße in Meiningen schaute, sah sie mehrere Personen davonlaufen. Sicherheitshalber informierte sie die Polizei. Die Beamten entdeckten einen umgeworfenen Trabbi, der als Kunstobjekt mit Pflanzen dekoriert war sowie mehrere umgestoßene Blumenkübel. Die Beamten konnten die Rowdys kurz danach ausfindig machen. Es handelte sich um fünf Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren. Diese erhielten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell