Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit geklautem Fahrrad unterwegs

Barchfeld (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle zwischen Barchfeld und Marienthal stellten Polizisten Donnerstagvormittag einen 38-Jährigen fest, der mit einem Fahrrad unterwegs war, dass am 20.10.2019 in Bad Liebenstein entwendet und danach in Fahndung gestellt wurde. Der Mann gab an, das Fahrrad von seiner Mutter bekommen zu haben. Die Polizei muss nun die Umstände des Besitzes ermitteln.

