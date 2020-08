Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Böller verursachte Sachschaden

Moorgrund (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag warfen Unbekannte zu wiederholten Mal einen Böller durch ein gekipptes Fenster in die Toilette des Sportlerheimes in der Straße "Unterm Eichenberg" in Etterwinden. Dabei entstand Sachschaden. Bereits in der letzten Woche wurde das Pissoir im Gebäude auf selbe Art und Weise beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

