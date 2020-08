Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht, LKW-Fahrer fuhr weiter

Unterbreizbach (ots)

Am Mittwoch gegen 10:20 Uhr war ein Fahrzeug-Führer mit seinem LKW auf der Landstraße zwischen dem Gewerbegebiet Unterbreizbach und der Ortslage Unterbreizbach unterwegs, als ihm ein etwas kleinerer weißer (3,5 bis fünf Tonnen) LKW der Marke "Iveco" oder "Mercedes" mit weißer Kabine und weißer offener Pritsche entgegenkam. Dieser geriet zu weit auf die Gegenspur so dass es auf gleicher Höhe der Fahrzeuge zur Berührung der beiden Außenspiegel kam. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Verursacher-LKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

