Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Regenrückhaltebecken beschädigt

Suhl (ots)

Unbekannte Täter durchtrennten in den Abendstunden des 05.08.2020 mit einer Säge die Staubretter am ersten Regenrückhaltebecken in einem Waldstück am Ortausgang Suhl-Neundorf und öffneten gewaltsam die Schieber am zweiten Regenrückhaltebecken. Das Wasser beider Staubecken ergoss sich in den Bach "Steinbach", der durch Suhl-Neundorf fließt und führte zum schnellen Anstieg des Bachlaufs. Der vorhandene Fischbesatz verendete zu einem Teil in dem trocken gelegten Regenrückhaltebecken, der andere Teil wurde abgefischt oder in den dortigen Bachlauf gespült. Bei dem Fischbesatz handelte es sich um Spiegelkarpfen, Graskarpfen, Schleien und Rotfedern. Dem Zweckverband Wasser/Abwasser entstand erheblicher Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Vegehens der Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder auffälligen Personen im Bereich geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

