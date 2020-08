Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto wurde aufgebrochen

Suhl (ots)

Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 17:20 Uhr einen VW Polo im Dombergweg auf und durchwühlten diesen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 300 Euro an der Heckklappe sowie an der Fahrertür. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

