Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb war aggressiv

Wernshausen (ots)

Mittwochabend steckte ein Mann mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack und wollte den Supermarkt in der Straße "Am Gries" in Wernshausen ohne zu bezahlen verlassen. Als ihn Mitarbeiter stellten, reagierte er aggressiv. Als die Beamten eintrafen und den Mann kontrollierten, stellten sie fest, dass der nichtdeutsche 34-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach Ladendiebstähle begangen hatte. Er erhielt eine weitere Anzeige.

