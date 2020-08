Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb ließ Handy zurück

Meiningen (ots)

Der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Werrastraße in Meiningen informierte Dienstagabend die Polizei über einen flüchtigen Ladendieb. Dieser passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen, die er in seinem Rucksack verstaut hatte. Der Detektiv forderte den Mann auf, den Rucksack zu öffnen. Dies verweigerte er mit der Aussage "nichts verstehen". Danach rannte der Dieb aus dem Geschäft und ließ den Rucksack mit dem Diebesgut und seinem Handy zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

