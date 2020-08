Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb wurde geschnappt

Suhl (ots)

Dienstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über einen flüchtigen Ladendieb in einem Supermarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Weit kam der Mann nicht, denn Polizisten konnten den Mann aufgrund der Beschreibung in der Nähe des Supermarktes stellen. Das Diebesgut hatte der nichtdeutschen 24-Jährige während der Flucht weggeworfen. Nach der Befragung gab er die Tat zu. Er erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell