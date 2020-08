Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Fahrrrad gestürzt

Henfstädt (ots)

Dienstagvormittag wollte ein 91-Jähriger mit seinem Fahrrad vom Hof einer Gärtnerei in der Meiningen Straße in Henfstädt fahren. Als er sich auf das Rad setzte, verlor er das Gleichgewicht und fiel gegen ein geparktes Auto. Der Rentner verletzte sich dabei am Kopf und kam ins Krankenhaus.

