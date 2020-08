Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe wurden gestellt

Suhl (ots)

Zwei Männer dunkleren Hauttyps steckten Montagabend mehrere Flaschen mit Alkohol im Wert von etwa 30 Euro in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl in den Rucksack. Beim Verlassen des Marktes konnte einer der beiden Diebe gefasst werden und erhielt eine Anzeige. Der zweite Mann verschwand mit der Beute. Mit Hilfe von Überwachungsbildern konnte dieser Dienstagvormittag namhaft gemacht werden. Die Beamten statteten ihm einen Besuch ab. Vermutlich hatte er das Diebesgut bereits verspeist, denn es wurde nichts aufgefunden. Im Anschluss an die Durchsuchung erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung und die Erstattung einer Anzeige.

