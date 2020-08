Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss gefahren

Zella-Mehlis (ots)

Montagmittag befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Auto die Bahnhofstraße in Zella-Mehlis. Als Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und fuhr in die Brunnenstraße, die Wiesenstraße sowie in die Schulgasse. Dort konnten ihn die Beamten stoppen. Der Fahrer zeigte eindeutige Anzeichen des Drogenkonsums, der sich bei einem Drogenvortest bestätigte. Nach der Blutentnahme untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen diesen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell