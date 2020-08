Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto stieß mit Wildschwein zusammen

Niederschmalkalden (ots)

Am Sonntag gegen 3:00 Uhr konnte der Fahrer eines VW den Zusammenstoß mit einem Wildschwein auf der Bundesstraße 19 bei Niederschmalkalden nicht verhindern. Das Tier wurde in den Straßengraben geschleudert und verendete dort. Am Auto entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

