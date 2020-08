LPI-SHL: Unfallflucht

Landespolizeiinspektion Suhl

Am Freitag gegen 18:00 Uhr befuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer mit einem schwarzen Seat Leon die "Straße der Einheit" in Einhausen. Auf der Haselbrücke setzte der Fahrer zurück, da ein Auto entgegen kam. Er beachtete dabei nicht den hinter ihm stehenden Peugeot und stieß gegen diesen. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

