Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kochtopf qualmte

Meiningen (ots)

Samstagnachmittag schlug der Rauchmelder einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Utendorfer Straße in Meiningen Alarm. Insgesamt kamen 32 Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Diese mussten über ein Fenster in die verrauchte Wohnung einsteigen, da die Tür verschlossen war und die Wohnungsinhaberin nicht öffnete. Sie lag im Bett und schlief. Offensichtlich hatte sie den Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Die 68-Jährige kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

