Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Kennzeichen

Suhl (ots)

In der Zeit vom 07.08.2020, 16.00 Uhr bis zum 08.08.13.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Zella-Mehlis, Am Köhlersgehäu von einem Wohnwagenanhänger und einem Anhänger die angebrachten Kennzeichen FSL043AF (ausländisches Kennzeichen)und das Kennzeichen J-RA406. Beide Hänger waren auf einem privaten Grundstück vor einer Lagerhalle abgestellt. Durch den Halter wurde Anzeige erstattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen.

