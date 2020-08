Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ein 22-Jähriger beschmierte am 08.08.2020 gegen 23.50 Uhr in Suhl, Würzburger Straße, 2 Hauseingangstüren, eine Rollstuhlrampe und einen Stromverteilerkasten mit Farbe. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro. Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.

Eine weiter Sachbeschädigung ereignete sich in Suhl, OT Goldlauter-Heidersbach, an einem Lebensmittelmarkt in der Zellaer Straße. Durch unbekannte Täter wurde die Scheibe der Eingangstür in der Zeit vom 06.08.2020,20.15 Uhr bis zum 07.08.2020,06.50 Uhr beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter Tel. 03681/369-0 entgegen.

