Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Suhl (ots)

Am Samstag wurde gegen 13:30 Uhr ein 37jähriger Mann durch einen aufmerksamen Ladendetektiv in einem Meininger Verbrauchermark beobachtet, wie er diverse Lebensmittel und Zeitschriften in seinem Rucksack verschwinden ließ und sich anschließend durch den Kassenbereich entfernen wollte. Der Ladendieb konnte aber nach den Kassen gestellt und ins Büro gebeten werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksackes wurden Waren im Gesamtwert von ca. 150 Euro aufgefunden und an den Markt zurückgegeben. Nach der Fertigung von Fotos und der Abnahme von Fingerabdrücken wurde der 37jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

