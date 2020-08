Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Suhl (ots)

Am Freitag führten Polizeibeamte in der Leipziger Straße in Meiningen eine Verkehrskontrolle durch. Um 14:20 Uhr stellten sie einen 58jährigen Fahrzeugführer auf einem E-Scooter fest, der mit 1,34 Promille deutlich zu stark alkoholisiert war.

