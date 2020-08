Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: aggressive Ladendiebin

Bad Salzungen / Geisa (ots)

Am 08.08.2020 gegen 16:45 Uhr entwendete eine 54jährige Frau im tegut Markt in Geisa in der Gartenstraße eine Getränkeflasche. Nachdem die Frau durch das Personal daraufhin angesprochen wurde, reagierte diese sehr unkooperativ und wollte ihre Personalien nicht angeben, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Auf Grund des aggressiven und psychisch auffälligen Verhalten der 54jährigen Frau wurde auch der Rettungsdienst angefordert, welcher die Frau letztendlich mit ins Klinikum nahm. Außerdem erwartet die 54 Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl.

