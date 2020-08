Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: BMX Rad vor Schwimmbad entwendet

Bad Salzungen (ots)

Am 07.08.2020 in der Zeit zwischen 10:30 und 18:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein BMX Rad welches vor dem Schwimmbad Drei Eichen in Bad Salzungen, Kaltenborner Straße abgestellt war. Bei dem BMX Rad handelt es sich um eins der Marke Bullseye Projekt 501 mit einem schwarzen Rahmen und beigen Rädern. Wer Hinweise zum Verbleib des Rades machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell