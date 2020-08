Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Hildburghausen, Streufdorf (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 07.08.2020, gegen 13:35 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 1134 zwischen Streufdorf und Steinfeld. Ein 60-jähriger Mazda-Fahrer beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Beim Ausscheren kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden 85-jährigen Kleinwagenfahrer. Der 85-jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 60-jährige und dessen Beifahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Die L1134 war zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt, ein Gutachter wurde zur Ermittlung des Unfallhergangs beauftragt.

