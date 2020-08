Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter ermittelt

Meiningen (ots)

Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Suhl über eine Straftat, die sich in der Nacht zu Samstag in der Anton-Ulrich-Straße ereignete. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion hatten in diesem Zusammenhang die Bearbeitung des Sachverhaltes übernommen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren namhaft gemacht werden. Diese stehen im Verdacht dem 26-jährigen Mann iranischer Herkunft, nach vorangegangenen Streitigkeiten eine Stichverletzung im Bauch zugefügt zu haben. Am Donnerstag wurden beide vorläufig festgenommen und der 19-Jährige wurde am heutigen Freitag (07.08.2020) dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter verkündete ihm den Haftbefehl, setzte ihn aber unter Auflagen außer Vollzug. Der zweite Täter wurde nach der Vernehmung am Donnerstag aus der vorläufigen Festnahme entlassen.

