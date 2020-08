Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nicht versichert und alkoholisiert

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am Donnerstag den 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Henneberger Straße in Meiningen, weil kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem erpustete er einen Wert von 1,39 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält eine Anzeige.

