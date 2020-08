Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollator gefunden

Schleusingen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Dienststelle fanden Donnerstagabend einen neuwertigen Rollator auf einem Schotterplatz nahe eines Feldweges, der von der Ortsumgehung Schleusingen auf eine Autobahnbrücke in Richtung Hinternah führt. Ein Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden und so nahmen die Polizisten das Gerät mit zur Dienststelle. Dort kann der Eigentümer mit einem entsprechenden Nachweis seinen Rollator in Empfang nehmen.

