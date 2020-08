Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lagerfeuer, zelten und ein Haftbefehl

Suhl (ots)

Ein Zeuge meldete Donnerstagabend zwei Personen, die am Wald hinter einer Kfz-Werkstatt in der Straße "Am Königswasser" wild campierten und zudem ein Lagerfeuer betrieben. Die Beamten stellten die Männer im Alter von 29 und 32 Jahren fest und überprüften ihre Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden ein Haftbefehl zur Ableistung einer Freiheitsstrafe vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Suhl-Goldlauter gebracht. Eine Anzeige nach dem Thüringer Waldgesetz wurde gefertigt.

