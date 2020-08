Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Masserberg (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit vom 30.07.2020, 12:00 Uhr, bis 05.08.2020, 14:15 Uhr, an einem Haus in der Herrenhausstraße in Masserberg zu schaffen. Nachdem er sich Zugang verschafft hatte, durchsuchte er das Wohnzimmer und entwendete Bargeld und eine hochwertige Münze. Ein Schaden von mehreren Eintausend Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

