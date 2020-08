Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrolle

Schmiedefeld (ots)

Nach einigen Anwohnerbeschwerden über zu viele Raser kontrollierten die Beamten der Suhler Verkehrsüberwachung Mittwochnachmittag die Einhaltung der 50 km/h in Schmiedefeld in beide Richtungen. Innerhalb von sechs Stunden fuhren 738 Fahrzeuge am Messgerät vorbei. Ganze 235 Mal löste der Blitzer aus. 187 Autofahrer erhalten ein Verwarngeld, 48 ein Bußgeld und 18 Personen müssen in den nächsten Wochen das Auto stehen lassen. Der traurige Spitzereiter wurde mit 115 km/h gemessen.

