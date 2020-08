Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Breitungen (ots)

Unbefugte Personen verschafften sich am Dienstag Zutritt zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Simmelsee" in Breitungen. Zeugen informierten die Polizei und die konnte zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren im Inneren des Hauses antreffen. Im Objekt waren Wasserhähne und Wasserzähler zum Abtransport bereitgestellt. Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

