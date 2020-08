Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe gestellt

Suhl (ots)

Eine Gruppe von sieben bis acht Personen begab sich Dienstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Sie verteilten sich zwischen den Regalen und nach einiger Zeit öffnete eine Person von außen die elektronische Eingangstür. Die Gruppe nahm Reißaus, aber zwei Verkäuferinnen folgten ihnen. Ein Täter verlor bei der Flucht seinen Rucksack samt Diebesgut. Leider blieb die Verfolgung ergebnislos, aber die Beschreibung der Täter durch die Angestellten war so gut, dass einige Personen am Herrenteich angetroffen werden konnten und auch ein Rucksack samt Diebesgut wurde hinter einer Sitzbank gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

