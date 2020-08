Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen aus dem Jahr 2017

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Dienststelle kontrollierten Montagabend einen 31-jährigen Quad-Fahrer in der Nougat-Allee in Schmalkalden. An diesem war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

