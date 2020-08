Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Heldburg (ots)

Ein 69-jähriger Autofahrer befuhr Montagnachmittag die Hildburghäuser Straße in Heldburg in Richtung Hellingen. Er schaltete kurz vor der Kreuzung zur Bahnhofstraße ohne erkennbaren Grund die Warnblinkanlage ein. Diese Situation deutete eine 36-jährige PKW-Fahrerin falsch und bog von der Bahnhofstraße in die Hildburghäuser Straße ein. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand und die Beifahrerin des Mannes verletzte sich leicht.

