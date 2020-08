Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gerangel im Bus

Suhl (ots)

Montagabend stiegen drei Männer in der Friedrich-König-Straße in Suhl in einen Bus, der auf den Suhler Friedberg fahren sollte. Sie liefen an der Busfahrerin vorbei, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Ein unbeteiligter Zeuge kam der Fahrerin zu Hilfe und forderte die Täter ebenfalls auf, den Fahrschein zu begleichen. Daraufhin kam es zum Gerangel, bei dem sowohl die Busfahrerin als auch ihr Helfer leicht verletzt wurden. Die drei Täter verließen anschließend den Bus und konnten durch Beamte der Suhler Polizei im Bereich des Neuen Friedbergs festgestellt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige.

