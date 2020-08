Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler verletzt liegen lassen

Suhl (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer überholte Montagnachmittag auf der Strecke von Suhl nach Hirschbach einen 56-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Der Seitenabstand beim Überholen war allerdings so gering, dass er mit dem Außenspiegel seines PKW an den Lenker stieß und so dafür sorgte, dass der Radler stürzte und sich schwer verletzte. Der Autofahrer fuhr jedoch weiter. Ein anderer kümmerte sich um den Verletzten und die Polizisten konnten das Unfallfahrzeug wenig später feststellen und stoppen. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

