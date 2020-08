Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Meiningen (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es aus ungeklärter Ursache gegen 0:50 Uhr vor einer Cocktailbar in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 26-jährigen und zwei weiteren Männern. Diese steigerte sich in eine handfeste Streitigkeit, bei der der 26-Jährige neben Verletzungen im Gesicht auch eine Stichwunde im Bauchbereich erlitt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend und das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

