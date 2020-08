Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren

Bad Liebenstein (ots)

Ein 32-jähriger Opel-Fahrer befuhr Sonntagvormittag die Landstraße von Glasbach nach Bad Liebenstein. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte an die rechte Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt, aber am Opel und an der Planke entstand Sachschaden.

