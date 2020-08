Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht aufgeklärt

Wernshausen (ots)

Am 1.8.2020 gegen 12:20 Uhr ereignete sich in Wernshausen, Am Gries eine Unfallflucht. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmalkalden fuhr rückwärts gegen einen Zaunspfosten und verursachte Sachschaden. Durch Zeugen wurde der Vorfall beobachtet. Im Anschluss verließ der Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs erkennen und meldeten dies umgehend der Polizei. Durch die Beamten wurde zeitnah die Wohnanschrift des Fahrzeughalters aufgesucht und das Unfallfahrzeug aufgefunden. Auch der Unfallverursacher konnte vor Ort ermittelt werden.

