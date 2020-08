Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autofahrerin durch Sonne geblendet

Grabfeld (ots)

Am 31.07.2020 gegen 20:35 Uhr befährt eine 55-jährige Dame aus dem Grabfeld mit ihrem Pkw die Ortsverbindung von Schwickershausen in Richtung Einödhausen. Auf der selben Strecke fährt ebenfalls in gleicher Richtung ein 56-jähriger Radfahrer aus dem Grabfeld. Aufgrund der zu dem Zeitpunkt tief stehenden Sonne, übersah die Pkw-Fahrerin den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Die Ortsverbindung musste zur umfangreichen Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

