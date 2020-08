Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse gestohlen

Meiningen (ots)

Am 31.07.2020 gegen 11:45 Uhr wurde einer 63-jährigen Meiningerin die Geldbörse beim Einkaufen in der Heinrich-Heine-Straße geklaut. In dem schwarzen Portmonee befanden sich Personalausweis, Schlüssel, Geldkarten und Bargeld. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Meiningen melden.

