Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzter Radfahrer

Barchfeld-Immelborn (ots)

Als ein 15-jähriger Radfahrer am 01.08.2018 um 20:45 Uhr die Bundesstraße 62 an der Kiesgrube Immelborn mit seinem Mountainbike überqueren wollte, übersah er einen aus Richtung Barchfeld kommenden Pkw Skoda. Der Radfahrer kollidierte mit dem Skoda und kam dadurch zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Bei der anschließenden Untersuchung stellte sich glücklicherweise heraus, dass er sich nur am linken Knie leicht verletzte.

