Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerstörtes Bushäuschen

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag stellten Beamte des Inspektionsdientes während der Streife ein beschädigtes Bushäuschen an der Bushaltestelle Rathausplatz in Zella-Mehlis fest. Unbekannte zerstörten die Seitenscheibe des Wartehäuschens. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell