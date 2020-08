Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorsicht Wildwechsel

Schleusingen (ots)

Paarungszeit der Rehe in den Monaten Juli und August führen zur Häufung von Wildunfällen. So auch in der Nacht von Samstag zum Sonntag auf der Landstraße zwischen Suhl und Hirschbach in zwei Fällen. In beiden Fällen verendeten die Rehe an der Unfallstelle. Die Tiere sind in dieser Zeit nicht nur nachts unterwegs und vergessen oft ihre gewohnte Vorsicht und Scheu. Um diese Unfälle zu vermeiden, bittet die Polizei daher die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und angepasste Geschwindigkeit.

