Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogen unterwegs

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes kontrollierten am Freitagmorgen einen 20-jährigen Toyota-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabinoide. Der Mann musste eine Blutprobe im Suhler Klinikum abgeben und durfte natürlich nicht weiterfahren. Eine Anzeige war die Folge.

