Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausweichmanöver mit fatalen Folgen

Tellerhammer (ots)

Am 01.08.2020 um 14:45 Uhr ereignete sich in Tellerhammer in der Bibertalstraße ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Subaru-Fahrerin befuhr die Bibertalstraße aus Biberau kommend in Fahrtrichtung Einsiedel. Auf Höhe der Hausnummer 17 querte laut Aussagen der Fahrerin ein Tier die Straße. Da sie eine Kollision vermeiden und dem Tier kein Schaden zufügen wollte, riss sie das Lenkrad nach links. Sie kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Telefonmast und zerstörte diesen gänzlich. Die Leitungen blieben unversehrt. Der Sachschaden ließ sich vor Ort nicht konkret beziffern. Wie durch ein Wunder wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Anwohner versorgten die Fahrzeugführerin während der Unfallaufnahme mit Getränken aufgrund der sengenden Hitze. Das Fahrzeug musste im Nachgang durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 7000,-EUR.Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle und der Telefonleitungen. Die Bibertalstraße war für fast eine Stunde vollgesperrt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Störung von Telekommunikationsanalagen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell